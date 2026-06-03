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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل ودية مصر.. «أنشيلوتي»: البرازيل جاهزة للتحدّي.. و«نيمار »يقترب من العودة قبل كأس العالم

أنشيلوتي
أنشيلوتي
إسراء أشرف

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تفاؤله الكبير بشأن استعدادات "السيليساو" لخوض منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق يمتلك كل المقومات التي تجعله من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وتحدّث «أنشيلوتي» عن وضع النجم «نيمار»، موضحًا أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرّض لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتابع حالته عن قرب دون استعجال عودته، مع وجود مؤشرات إيجابية بشأن جاهزيته خلال البطولة.

ووصل المنتخب البرازيلي إلى الولايات المتحدة للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المونديال، حيث يخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب مصر، يسعى من خلالها الجهاز الفني لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للعناصر الأساسية.

وأكد مدرب البرازيل أن المنتخب يدخل البطولة بطموحات كبيرة، مُشددًا على أن الهدف لا يقتصر على المشاركة فقط، بل المنافسة بقوة على اللقب العالمي، رغم إدراكه لصعوبة المهمة في ظل وجود العديد من المنتخبات القوية.

وأشار “أنشيلوتي” إلى أن الجماهير البرازيلية تنتظر دائمًا رؤية منتخبها في أفضل صورة، وهو ما يدفع اللاعبين والجهاز الفني لبذل أقصى جهد ممكن قبل ضربة البداية الرسمية للمونديال.

ويستعد منتخب البرازيل لافتتاح مشواره في كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، بينما يواصل منتخب مصر استعداداته لخوض البطولة وسط آمال بتقديم مشاركة مميزة على الساحة العالمية.

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