منافس مصر في المونديال.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن منتخب إيران

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء الثلاثاء عن مفاجأة مدوية بشأن منتخب إيران الذي يتواجد في مجموعة مصر في كأس العالم 2026 الذي ينطلق بعد أيام قليلة.

منتخب إيران في كأس العالم 2026

وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال كلمه له أمام مجلس النواب، أن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته في كأس العالم، بالولايات المتحدة، بينما مقر إقامته خلال البطولة سيكون في المكسيك.

ورغم الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أواخر فبراير، صرّح روبيو بأن واشنطن "لا تمانع" دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وطاقمه الفني والإداري إلى البلاد.

وأضاف روبيو، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب: "لن نسمح لهم بضمّ مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة، ولهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو ما شابه، لذا سنراقب هذا الأمر عن كثب".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني بالانضمام إلى وفد بلادهم المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر.

ويتواجد المنتخب الإيراني إلى جانب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا.