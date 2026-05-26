تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عن امكانية الاتفاق مع إيران تهبط بأسعار الذهب

كرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما سبق وقاله من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة.

وذكر روبيو أنه يجب أن تبقى المضائق مفتوحة وستبقى، وذلك في معرض تعليق روبيو على الضربات الأميركية الأخيرة على إيران.

وأضاف: لا يوجد أي محادثات جارية أو مجدولة بشأن أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي لوسائل إعلام، أن ضرباتنا الأخيرة ضد إيران كانت رد فعل ودفاعية وليست جزءا من هجوم مخطط له .

خلال ذلك ، تراجع الذهب مع ارتفاع أسعار النفط بسبب التوتر بين أمريكا وإيران.

وقد انخفض ⁠الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 4537.54 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم يونيو 0.3 بالمائة إلى 4538.50 دولار.