مبابي بعد وداع ريال مدريد دوري الأبطال : هنرجع أقوى

ودع فريق ريال مدريد منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام بايرن ميونخ في مواجهة قوية أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

ونجح بايرن ميونخ في حسم بطاقة التأهل بعد الفوز بنتيجة 4-3 في لقاء الإياب، مستفيدًا من تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ليحسم المواجهة بمجموع المباراتين.

وشهدت المواجهتان مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفين ذهابًا وإيابًا، إلا أن مساهماته لم تكن كافية لقيادة الفريق إلى الدور نصف النهائي.

وعقب نهاية اللقاء، عبّر مبابي عن خيبة أمله عبر حسابه الرسمي، مؤكدًا أن الفريق قاتل حتى اللحظات الأخيرة دون أن ينجح في تحقيق الهدف.

وأشار النجم الفرنسي إلى ضرورة تقييم الأداء بشكل صريح خلال الفترة المقبلة، من أجل تفادي تكرار الأخطاء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق لن يستسلم وسيعود لتحقيق الانتصارات قريبًا.

وشدد مبابي على أن ثقافة ريال مدريد تقوم دائمًا على عدم قبول الفشل، مع وعد للجماهير بالعودة بشكل أقوى في المستقبل القريب.