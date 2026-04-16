ليفاندوفسكي يرفض عرض برشلونة .. وتعثر مفاوضات راشفورد مع مان يونايتد

يواصل نادي برشلونة تحركاته لحسم ملفي روبرت ليفاندوفسكي وماركوس راشفورد، في إطار التخطيط للموسم المقبل، بالتزامن مع اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق مريح.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة قدمت عرضًا أوليًا لتجديد عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن اللاعب لم يُبدِ رضاه عن الشروط المقترحة، سواء من حيث الراتب أو مدة التعاقد، رغم المستويات الجيدة التي قدمها خلال الموسم الجاري.

وقدم ليفاندوفسكي أداءً مميزًا مع الفريق، حيث ساهم في تسجيل عدد من الأهداف وصناعة الفرص، ما جعله عنصرًا مهمًا في تشكيل الفريق، إلا أن مستقبله لا يزال مفتوحًا في ظل اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته.

وفي سياق متصل، يواصل برشلونة مفاوضاته مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع ماركوس راشفورد، حيث توصل النادي الكتالوني لاتفاق مع اللاعب وممثليه، لكنه لم ينجح حتى الآن في التوصل لاتفاق نهائي مع النادي الإنجليزي.

ويسعى برشلونة لإبرام الصفقة بصيغة إعارة جديدة مع خيار الشراء الإلزامي، إلا أن مانشستر يونايتد يتمسك بالحصول على مقابل مالي يصل إلى 30 مليون يورو، وهو ما يعطل إتمام الاتفاق حتى الآن.

ورغم ذلك، أبدت إدارة برشلونة والجهاز الفني بقيادة هانز فليك رضاهم عن مستوى راشفورد، ورغبتهم في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.