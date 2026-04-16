خالد الغندور ينشر صورة نادرة لـ حسام حسن وإبراهيم حسن في ناشئي الأهلي

شارك الإعلامي خالد الغندور متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة قديمة تعود لفترة ناشئي النادي الأهلي، ظهر خلالها كل من حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن في سن صغيرة.



وكتب الغندور تعليقًا على الصورة: حسام حسن وإبراهيم حسن تحت 17 سنة في النادي الأهلي، في إشارة إلى بداية مشوارهما الكروي داخل القلعة الحمراء.



ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث استعاد المتابعون ذكريات بدايات التوأم الشهير، اللذين يُعدّان من أبرز نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها، وحققا مسيرة حافلة بالإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب.

ومن ناحية أخرى يدرس حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر، تقديم موعد انطلاق معسكر “الفراعنة” المقبل، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الجهاز الفني لحسم كافة الملفات المتعلقة بقائمة المنتخب مبكرًا، حيث يرغب حسام حسن في إعلان القائمة النهائية قبل انطلاق المعسكر، بما يضمن تركيز اللاعبين والاستقرار الفني خلال فترة الإعداد.

ووفقًا للتصور الحالي، يسعى المدير الفني لتقديم موعد المعسكر لمدة 72 ساعة، ليبدأ يوم 17 مايو المقبل بدلًا من 20 من الشهر ذاته، وهو ما يمنح الجهاز الفني وقتًا إضافيًا للعمل على الجوانب الفنية والبدنية، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل الاستحقاق العالمي.

ويعكس هذا التوجه رغبة الجهاز الفني في استغلال كل دقيقة خلال فترة الإعداد، خاصة في ظل أهمية المرحلة المقبلة، التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية من أجل الظهور بصورة قوية في البطولة المرتقبة.