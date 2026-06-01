اسمي الحقيقي ماهيتاب.. مي عز الدين تكشف عن صاحب نصيحة تغيير اسمها

أكدت الفنانة مي عز الدين، أن بداياتها الفنية، كانت في فيلم «رحلة حب» مع الفنان محمد فؤاد، مشيرة إلى أن اسمها الحقيقي هو “ماهيتاب”، وأن الفنان محمد فؤاد هو من اقترح عليها اسم “مي” ليكون اسمها الفني، لأنه أسهل في التداول بين الجمهور.

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، إنها كانت في فترة دراستها بالمعهد وقت تصوير الفيلم، حيث كان يفصلها عام واحد فقط عن التخرج، مؤكدة أنها كانت تنظر إلى النجاح بحذر وتشعر بالخوف منه أحيانًا؛ إيمانًا منها بأن الحفاظ على النجاح أصعب من تحقيقه.

وأشارت الفنانة مي عز الدين، إلى أن أول مشهد جمعها بالفنانة نشوى مصطفى كان يتضمن ركوب حصان، وهو ما تسبب لها في توتر كبير؛ بسبب عدم خبرتها السابقة مع الخيول في ذلك الوقت.