قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي
مفيش استثناءات.. أحمد موسى يهاجم الحركة المدنية: بيانها هزيل ويخدم مصالح محددة
حسام حسن حسم الأمر .. ما ترتيب شارة قيادة منتخب مصر في كأس العالم؟
رواق الأزهر: قانون الأسرة الجديد لم يعرض علينا
تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها
كأس الأمم الأفريقية للناشئين.. منتخب مصر يتقدم على المغرب في الشوط الأول
برلماني: رأس المال العالمي يفتقر لأدنى مقومات الأمان
اسمي الحقيقي ماهيتاب.. مي عز الدين تكشف عن صاحب نصيحة تغيير اسمها
خالد الدرندلي: بعثة المنتخب تضم 59 فردا فقط ضمن القائمة الرسمية
مفاجأة في أسعار المانجو 2026 .. الكيلو يبدأ من 25 جنيهًا لهذه الأصناف
صبا مبارك تكشف سر مشاركتها في مسلسل ورد على فل وياسمين
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد الدرندلي: بعثة المنتخب تضم 59 فردا فقط ضمن القائمة الرسمية

خالد الدرندلي
خالد الدرندلي
رنا عبد الرحمن

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، عن مجموعة من التفاصيل المهمة المتعلقة بمعسكر المنتخب الوطني الحالي، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد تجهيزات مكثفة ومباريات ودية قوية تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق البطولة.

جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، حيث استعرض خلالها أبرز ملامح المعسكر المقام في الولايات المتحدة، والذي وصفه بأنه يسير في أجواء مستقرة ومنظمة للغاية.

وأوضح الدرندلي أن حالة الطقس داخل المعسكر مستقرة بشكل عام، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة يوم المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذه الظروف لن تؤثر على سير البرنامج التدريبي أو التحضيرات الفنية.

وأشار إلى أن الأمور داخل المعسكر تسير بشكل سلس ومنظم، لافتًا إلى أن الشركة المنظمة توفر كافة التيسيرات اللازمة لراحة البعثة، بما يضمن تنفيذ البرنامج الإعدادي دون أي معوقات، وفي إطار التزام كامل بالمواعيد المحددة للتدريبات والوجبات والأنشطة اليومية.

كما شدد على أن الانضباط هو السمة الأبرز داخل المعسكر، موضحًا أن جميع اللاعبين ملتزمون بشكل كامل بالتعليمات دون أي تأخير، وهو ما يعكس حالة من الجدية والتركيز داخل الفريق قبل المشاركة في المونديال.

وفي سياق الحديث عن الأجواء داخل الفريق، أشار إلى أن نجم المنتخب محمد صلاح يؤدي دورًا مهمًا داخل المعسكر، من خلال دعمه المستمر للاعبين، خاصة العناصر الشابة، وحرصه على تقديم النصائح والمساندة لهم بما يسهم في تعزيز روح الفريق.

وتطرق إلى بعض ما تم تداوله بشأن تفاصيل إقامة اللاعبين، مؤكدًا أن كل لاعب يتم ترتيبه وفق نظام محدد داخل البعثة، وأن ما يُشاع حول ترتيبات غير رسمية غير دقيق، حيث يتم الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية المعتمدة داخل المعسكر.

كما أوضح أن بعثة المنتخب تضم 59 فردًا فقط ضمن القائمة الرسمية، إلى جانب عدد محدود من ممثلي الشركة الراعية، مؤكدًا أن هذا العدد يُعد الأقل مقارنة ببعثات أخرى مشاركة في نفس السياق، وذلك بهدف ترشيد النفقات وضبط العمل الإداري داخل البعثة.

وأضاف أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لدعم المنتخب، مشيرًا إلى أنهم سيتحملون تكاليف السفر على نفقتهم الخاصة، في إطار حرصهم على مساندة الفريق دون تحميل الاتحاد أي أعباء مالية إضافية، والتأكيد على الحفاظ على المال العام.

وفيما يتعلق بالجماهير، أوضح أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المصريين في الخارج على شراء تذاكر مباريات المنتخب رغم ارتفاع أسعارها، ما يعكس حجم الدعم المنتظر للفريق خلال مشاركته في البطولة العالمية.

كما تطرق إلى بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباريات، مؤكدًا التزام البعثة الكاملة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعمل على تجنب أي مخالفات تنظيمية، مع متابعة دقيقة لكافة التفاصيل لضمان مشاركة قوية ومشرفة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، وسط استعدادات تُوصف بأنها من الأكثر تنظيمًا خلال السنوات الأخيرة.

مصر امريكا البعثة خالد الدرندلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأعمال الصالحة في باقي ذي الحجة

كيف تغتنم باقي أيام ذي الحجة؟.. أفضل الطاعات للفوز بالأجر والمغفرة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الشك في انتقاض الوضوء يتطلب إعادة الصلاة؟.. حكم قضاء الصلوات الفائتة.. وكيفية صلاة الكسوف

دعاء بعد صلاة العشاء

دعاء بعد صلاة العشاء للفرج وتيسير الأمور.. كلمات تملأ قلبك طمأنينة

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد