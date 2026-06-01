خالد الدرندلي: بعثة المنتخب تضم 59 فردا فقط ضمن القائمة الرسمية

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، عن مجموعة من التفاصيل المهمة المتعلقة بمعسكر المنتخب الوطني الحالي، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد تجهيزات مكثفة ومباريات ودية قوية تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق البطولة.

جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، حيث استعرض خلالها أبرز ملامح المعسكر المقام في الولايات المتحدة، والذي وصفه بأنه يسير في أجواء مستقرة ومنظمة للغاية.

وأوضح الدرندلي أن حالة الطقس داخل المعسكر مستقرة بشكل عام، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة يوم المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذه الظروف لن تؤثر على سير البرنامج التدريبي أو التحضيرات الفنية.

وأشار إلى أن الأمور داخل المعسكر تسير بشكل سلس ومنظم، لافتًا إلى أن الشركة المنظمة توفر كافة التيسيرات اللازمة لراحة البعثة، بما يضمن تنفيذ البرنامج الإعدادي دون أي معوقات، وفي إطار التزام كامل بالمواعيد المحددة للتدريبات والوجبات والأنشطة اليومية.

كما شدد على أن الانضباط هو السمة الأبرز داخل المعسكر، موضحًا أن جميع اللاعبين ملتزمون بشكل كامل بالتعليمات دون أي تأخير، وهو ما يعكس حالة من الجدية والتركيز داخل الفريق قبل المشاركة في المونديال.

وفي سياق الحديث عن الأجواء داخل الفريق، أشار إلى أن نجم المنتخب محمد صلاح يؤدي دورًا مهمًا داخل المعسكر، من خلال دعمه المستمر للاعبين، خاصة العناصر الشابة، وحرصه على تقديم النصائح والمساندة لهم بما يسهم في تعزيز روح الفريق.

وتطرق إلى بعض ما تم تداوله بشأن تفاصيل إقامة اللاعبين، مؤكدًا أن كل لاعب يتم ترتيبه وفق نظام محدد داخل البعثة، وأن ما يُشاع حول ترتيبات غير رسمية غير دقيق، حيث يتم الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية المعتمدة داخل المعسكر.

كما أوضح أن بعثة المنتخب تضم 59 فردًا فقط ضمن القائمة الرسمية، إلى جانب عدد محدود من ممثلي الشركة الراعية، مؤكدًا أن هذا العدد يُعد الأقل مقارنة ببعثات أخرى مشاركة في نفس السياق، وذلك بهدف ترشيد النفقات وضبط العمل الإداري داخل البعثة.

وأضاف أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لدعم المنتخب، مشيرًا إلى أنهم سيتحملون تكاليف السفر على نفقتهم الخاصة، في إطار حرصهم على مساندة الفريق دون تحميل الاتحاد أي أعباء مالية إضافية، والتأكيد على الحفاظ على المال العام.

وفيما يتعلق بالجماهير، أوضح أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المصريين في الخارج على شراء تذاكر مباريات المنتخب رغم ارتفاع أسعارها، ما يعكس حجم الدعم المنتظر للفريق خلال مشاركته في البطولة العالمية.

كما تطرق إلى بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباريات، مؤكدًا التزام البعثة الكاملة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعمل على تجنب أي مخالفات تنظيمية، مع متابعة دقيقة لكافة التفاصيل لضمان مشاركة قوية ومشرفة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، وسط استعدادات تُوصف بأنها من الأكثر تنظيمًا خلال السنوات الأخيرة.