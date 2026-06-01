التشديد على الالتزام بتطبيق ضوابط تشغيل ساحة الكوبري الحضاري بدمياط

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم ، يرافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط، كوبرى دمياط التاريخى، حيث تابع إجراءات تشغيل ساحة الكوبرى التى تم تأجيرها لاستغلالها ككافيتريا ومطعم.

وبحث " محافظ دمياط " ميدانياً هذا الإجراءات التى تم وضعها وتضمنت غلق البوابة الرئيسية للكوبرى وعمل بوابات خاصة به لفصله عن الساحة ، مؤكدًا أنه سيتم التصدى لأى مخالفات قد تحدث وبكل حزم والتأكيد على تقديم خدمات بالساحة بشكل حضاري ، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار حرص المحافظة للحفاظ علي القيمة التاريخية للكوبرى

كما بحث خطة تنفيذ أنشطة وفعاليات ثقافية وخدمية ، تأتى فى إطار الدور التنويرى للكوبرى .

وعلى صعيد آخر،، تواصل " المحافظ " مع المواطنين المترددين على ساحة الكوبرى واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم