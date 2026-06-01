وضع ضوابط تشغيل ساحة كوبرى دمياط التاريخى



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم اجتماعًا، لمتابعة ضوابط تشغيل ساحة كوبرى دمياط التاريخى والتى تم تأجيرها لاستغلالها ككافيتريا ومطعم .

لجنه متابعه للكوبري



اكد " محافظ دمياط " خلال الاجتماع على أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الموقف وضوابط التشغيل ، مشددًا على تطبيق غرامات مالية فى حال تكرار مخالفة الاشتراطات والتنبيه بعدم التكرار نهائياً

غلق البوابه الرئيسيه

ووجه بغلق البوابة الرئيسية للكوبرى وعمل بوابات خاصة به ، لفصله عن الساحة ، وذلك لحمايته والحفاظ على قيمته التاريخية ، وأكد " محافظ دمياط " أنه لن يتم التهاون مع أى محاولات للمساس به ،ولفت إلى أهمية تعزيز الأنشطة الثقافية و الخدمية بساحة الكوبرى.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى الإدارات المعنية.