انتظام منظومة التشغيل بميناء دمياط خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك

شهد ميناء دمياط استمرار انتظام العمل بجميع القطاعات التشغيلية والخدمية خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

تواصلت حركة الملاحة وتداول البضائع بصورة طبيعية على مدار الساعة في ظل جاهزية تشغيلية متكاملة تضمن استمرارية الأداء بكفاءة.

استقبال السفن

واستمرت عمليات استقبال السفن والشحن والتفريغ والتخزين وفق المعدلات التشغيلية المقررة بما ساهم في الحفاظ على انسيابية حركة التداول داخل الأرصفة والمحطات والساحات دون تأثر بفترة العطلات.

كما أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن.

بينما غادر 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

