بطلب أمريكي.. إسرائيل تؤجل هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت

كشف مصدر إسرائيلي أن تل أبيب قررت تأجيل تنفيذ هجوم كان مقرراً على الضاحية الجنوبية لبيروت، استجابةً لطلب أمريكي يهدف إلى دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضح المصدر أن واشنطن طلبت من إسرائيل التريث في تنفيذ العملية، في إطار مساعٍ لخفض التصعيد وتعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات ميدانية.

كان مصدر إسرائيلي آخر قد أفاد في وقت سابق بأن الهجوم جرى تنسيقه مع الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من ضغوط تمارس على حزب الله لدفعه نحو الموافقة على وقف إطلاق النار، في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات على الساحة اللبنانية.