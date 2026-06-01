الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

حركه الصادر بالميناء 


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23159 طن تشمل : 6059 طن علف بنجر و 2800 طن مولاس و 5100 طن يوريا و 9200 طن بضائع متنوعة .
كما  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52854 طن تشمل : 10854 طن قمح و 31700 طن ذرة و 3974 طن خردة و 5581 طن حديد و 745 طن خشب زان  .
 

حركه الحاويات الواردة 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1453 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4345 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179535 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113329 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2466 حركة .

سيارات مجمعة محليا
