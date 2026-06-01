تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

حركه الصادر بالميناء



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23159 طن تشمل : 6059 طن علف بنجر و 2800 طن مولاس و 5100 طن يوريا و 9200 طن بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52854 طن تشمل : 10854 طن قمح و 31700 طن ذرة و 3974 طن خردة و 5581 طن حديد و 745 طن خشب زان .



حركه الحاويات الواردة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1453 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4345 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179535 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113329 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2466 حركة .