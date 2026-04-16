الزمالك يرد على تصريحات ياكوفليف: عقده مستمر ومستحقاته مؤجلة وغرامة بسبب الظهور الإعلامي

أوضح شريف صفوت، مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد على لسان المحترف الروسي ديميتري ياكوفليف، لاعب فريق الكرة الطائرة، مؤكدًا أن تصريحاته تضمنت العديد من المغالطات.

وأكد صفوت أن عقد اللاعب ما زال ساريًا مع النادي حتى 5 مايو 2026، مشيرًا إلى أن المستحقات المتبقية له تقتصر على راتب شهر واحد فقط، ومن المقرر سداده بنهاية شهر أبريل الجاري، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف أن اللاعب تم إبلاغه بموعد صرف مستحقاته، موضحًا أن إدارة النادي تركز حاليًا على سداد مستحقات فريق كرة القدم، وفقًا للجداول المالية المعتمدة، والتي تم الاتفاق عليها مع أمين الصندوق، بحيث يتم صرف مستحقات لاعبي ومدربي ألعاب الصالات في نهاية أبريل.

كما نفى صفوت ما تردد بشأن قيام زوجة اللاعب بسداد قيمة الإيجار، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وجاء نتيجة خطأ في الترجمة، ولم يصدر عن اللاعب.

وأشار إلى أن استعجال ياكوفليف في الحصول على مستحقاته يرجع إلى وجود اتفاق مبدئي بينه وبين أحد الأندية للمشاركة في بطولة إفريقيا المقبلة، وهو ما يدفعه لإنهاء ارتباطه مع الزمالك سريعًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على توقيع غرامة مالية على اللاعب، بسبب ظهوره إعلاميًا دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني أو إدارة النشاط الرياضي، على أن يتم خصمها من مستحقاته المتبقية.