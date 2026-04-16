صورة صامتة تُقلق الجمهور.. الغندور يظهر من داخل المستشفى دون تعليق

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من القلق بين متابعيه، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” صورة له من داخل أحد المستشفيات.

وظهر الغندور في الصورة وهو على سرير، واضعًا يده وبها “كانيولا” متصلة بالمحاليل الطبية، دون أن يرفق أي تعليق يوضح حالته الصحية أو سبب تواجده بالمستشفى، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات بين الجمهور.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معبرين عن قلقهم ومتمنين له الشفاء العاجل، في انتظار توضيح منه بشأن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها

وكان قد شارك الإعلامي خالد الغندور متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة قديمة تعود لفترة ناشئي النادي الأهلي، ظهر خلالها كل من حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن في سن صغيرة.



وكتب الغندور تعليقًا على الصورة: حسام حسن وإبراهيم حسن تحت 17 سنة في النادي الأهلي، في إشارة إلى بداية مشوارهما الكروي داخل القلعة الحمراء.



ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث استعاد المتابعون ذكريات بدايات التوأم الشهير، اللذين يُعدّان من أبرز نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها، وحققا مسيرة حافلة بالإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب.