ميثاق أخلاقي.. جامعة الأزهر: الطالب عندي عارف هو جاي فين وبيحلق شعره إزاي و بيلبس زي شكله إيه

أكد سيد بكري نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة الازهر تنظر إلى الانطباط الاخلاقي والالتزام بالزي الأزهري والزي الجامعي اللائق باعتباره جزء اصيل من رسالة الجامعة التربوية .

وقال سيد بكري في مداخلة هاتفية على قناة " مودرن"، :" الجامعة تواصل جهودها في إعداد أجيال واعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة ونتمسك بالقيم الدينة والوطنية الراسخة ".

وتابع سيد بكري:" الجامعة تولي اهتماما كبير بغرس قيم الالتزام والانضباط لدى الطلاب ".

وأكمل سيد بكري:" تم إصدار ميثاق أخلاقي للطالب الجامعي في جامعة الازهر بما يرسخ منظومة القيم".

ولفت سيد بكري:" الطالب في جامعة الازهر عارف هو جاي فين وبيحلق شعره إزاي وبيلبس زي شكله إيه ".



