فعاليات وأنشطة مميزة بمكتبة مصر العامة في أسوان

شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان أجواء احتفالية مميزة؛ في إطار استمرارها بالاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة نهلة الأنصارى مديى المكتبة وسط مشاركة واسعة من الأسر والأطفال ورواد المكتبة.

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل لدعم الأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة تنظيم الفعاليات الهادفة لتنمية الوعى الثقافى وإكتشاف المواهب.

أبرز الفعاليات والأنشطة

وشهدت الاحتفالية تنفيذ ورشة فنية للأطفال باستخدام الصلصال، استهدفت تنمية المهارات اليدوية والإبداعية لدى الأطفال في أجواء تفاعلية وترفيهية، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من الأطفال وأسرهم، وأسهمت في إدخال البهجة والسرور على المشاركين.

وتم افتتاح معرض الأشغال اليدوية "أيادى مصر"، والذى ضم مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات التراثية والحرفية التى تعكس الهوية الثقافية والفنية لمحافظة أسوان، وذلك فى إطار دعم الحرف اليدوية وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على عرض وتسويق منتجاتهم.

الأمسيات الفنية والثقافية

واختتمت فعاليات الاحتفال، بأمسية فنية على المسرح الرومانى بمكتبة مصر العامة بأسوان، قدم خلالها كورال المكتبة باقة متنوعة من الأغاني والفقرات الفنية والتراثية، إلى جانب عروض الحك التى نالت إعجاب الحضور من أهالى المحافظة .