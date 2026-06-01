بالصور .. إزالة الإشغالات بشوارع فارسكور بدمياط

شنت رئاسة مركز ومدينة فارسكور بإشراف المهندس ميمى السعداوي ،رئيس مركز ومدينة فارسكور، بمحافظة دمياط، حملة مكبرة لازاله الاشغالات بكافه أنحاء المدينه ، لتحقيق الانضباط ورفع الاشغالات والمخالفات.

وقام رئيس مجلس المدينه بعمل جولات ميدانية بالشارع لرفع كافة اشكال المخالفات والاشغالات ورفع كافة اشكال التعديات على الشوارع والميادين العامة واعادة الوجه الحضاري .

إزالة الاشغالات

وشدد رئيس مجلس المدينه على ازاله الاشغالات بالشوارع العامه والميادين العامه ورفع جميع الاشغالات وعدم عوده الاشغالات مره اخرى ومنع الباعة الجائلين ورفع كافه الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين على مدار الساعه طوال اليوم.

المحافظة على حرم الطريق

وأوضح أنه تم التأكيد على مسئول الاشغالات برئاسة المركز بعمل حملات اشغالات على مدار الساعه وتم المتابعه لرفع الاشغالات الموجوده بالشوارع العامه على مدار الساعه وتم رفع اشغالات الباعة الجائلين والتنبيه بعدم وضع اشغالات بحرم الطريق

ياتى ذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

وتهيب رئاسة المركز جميع الساده المواطنين اصحاب المحلات الالتزام بمحلاتهم تجنبا بمصادره المعروضات المعروضه بالشارع العام.



