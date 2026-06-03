قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد «هالة صدقي» رفقة ليلى علوي وإيناس الدغيدي | شاهد
تسمّم جماعي بالدقهلية .. إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بعد تناول مياه ملوثة
دون إصابات .. السيطرة على حريق التهم محلاً تجارياً في المنيا
وكالة مهر الإيرانية : دوي انفجارات في جزيرة قشم والأسباب غير معروفة
الجهاز السري للنهضة .. القضاء التونسي يحكم على راشد الغنوشي بالسجن المؤبد
منتخب السنغال بطلًا لأمم إفريقيا تحت 17 عامًا بعد الفوز على تنزانيا بركلات الترجيح
إطلالة مُثيرة | هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان لامع جريء وتُثير تفاعل الجمهور .. شاهد
نهاد أبو القمصان تتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد مُروّجي «التسريبات»
أذكار النوم الصحيحة من السنة النبوية.. أدعية تحفظك وتمنحك الطمأنينة حتى الصباح
النقل تعلن تخفيض 50% على اشتراكات مونوريل شرق النيل
بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟
تصعيد خطير على الحدود .. حزب الله يدك مقرًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف صاروخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محامي صلاح الدين مصدق: منع الزمالك من القيد «عقوبة تأديبية» من «فيفا» وليست مُرتبطة بالمستحقات

صلاح مصدق
صلاح مصدق
إسراء أشرف

أكد فهمي بلحاج، الممثل القانوني للمغربي صلاح الدين مصدق، أن الأزمة القائمة بين اللاعب ونادي الزمالك تندرج ضمن النزاعات التعاقدية المعتادة في كرة القدم، نافيًا أن تكون القضية مرتبطة بمكانة النادي أو تاريخه الكبير على الساحة الرياضية.

وأوضح بلحاج في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون سبورت”، أن الخلاف نشأ بعد عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المستحقة منذ سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن مصدق اتبع جميع الخطوات القانونية المنصوص عليها قبل اللجوء إلى الجهات المختصة، إلا أن عدم التوصل إلى تسوية دفعه للتقدم بشكوى رسمية أمام غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أن الحكم الصادر من "فيفا" تضمن إلزام الزمالك بسداد المستحقات المالية الخاصة باللاعب، إلى جانب عقوبة إدارية تتمثل في إيقاف القيد لفترتين، مؤكدًا أن هذه العقوبة تأتي وفق لوائح الاتحاد الدولي ولا ترتبط بطلبات اللاعب بشكل مباشر.

وأشار محامي مصدق إلى أن قيمة المبلغ المحكوم به تبلغ 808 آلاف دولار، وتشمل رواتب ومستحقات متبقية عن مدة التعاقد، موضحًا أن مثل هذه القضايا تتكرر بين اللاعبين والأندية في مختلف أنحاء العالم، ولا تُعد أمرًا استثنائيًا.

كما أكد أن اللاعب لا يحمل أي موقف سلبي تجاه الزمالك، بل تربطه بالنادي علاقة احترام متبادل، لافتًا إلى أنه حاول في أكثر من مناسبة الوصول إلى حل ودي، لكنه اضطر في النهاية إلى اللجوء للمسار القانوني حفاظًا على حقوقه المالية.

واختتم بلحاج تصريحاته بالتأكيد على أن الملف لا يزال في إطاره القانوني الطبيعي، معربًا عن أمله في التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمع اللاعب بالنادي الأبيض.

فهمي بلحاج صلاح مصدق نادي الزمالك الزمالك اخبار الزمالك قضايا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

مطار القاهرة

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

راتب موظف بـ الإفتاء

حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر

صبري نخنوخ

تشاجر مع آخرين| القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة

الذهب

تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً

ترشيحاتنا

استخراج الفيش الجنائي 2026

لو هتقدم علي وظيفة.. كيفيه استخراج فيش جنائي 2026

صورة ارشيفية

الصحفيين تفتح باب الحجز فى الوحدات المصيفية

ناسا

ناسا تكشف عن خططها لإنشاء أول قاعدة لها على سطح القمر

بالصور

إطلالة مُثيرة | هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان لامع جريء وتُثير تفاعل الجمهور .. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بإطلالة أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين.. وصفة سهلة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

بعد لحمة العيد.. مشروب يساعد على طرد حمض اليوريك وخفض الضغط

أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى

فيديو

منزل حورية فرغلي

هجوم وبلطجية .. حورية فرغلي تكشف حقيقة الفيديو المتداول أمام منزلها

الساعات الأخيرة لسهام جلال

توقف عضلة القلب .. منة جلال تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

أسبوع جنني

"أسبوع جنني" يجمع لاروسي ومحمد قماح في تعاون فني جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد