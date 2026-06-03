محامي صلاح الدين مصدق: منع الزمالك من القيد «عقوبة تأديبية» من «فيفا» وليست مُرتبطة بالمستحقات

أكد فهمي بلحاج، الممثل القانوني للمغربي صلاح الدين مصدق، أن الأزمة القائمة بين اللاعب ونادي الزمالك تندرج ضمن النزاعات التعاقدية المعتادة في كرة القدم، نافيًا أن تكون القضية مرتبطة بمكانة النادي أو تاريخه الكبير على الساحة الرياضية.

وأوضح بلحاج في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون سبورت”، أن الخلاف نشأ بعد عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المستحقة منذ سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن مصدق اتبع جميع الخطوات القانونية المنصوص عليها قبل اللجوء إلى الجهات المختصة، إلا أن عدم التوصل إلى تسوية دفعه للتقدم بشكوى رسمية أمام غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أن الحكم الصادر من "فيفا" تضمن إلزام الزمالك بسداد المستحقات المالية الخاصة باللاعب، إلى جانب عقوبة إدارية تتمثل في إيقاف القيد لفترتين، مؤكدًا أن هذه العقوبة تأتي وفق لوائح الاتحاد الدولي ولا ترتبط بطلبات اللاعب بشكل مباشر.

وأشار محامي مصدق إلى أن قيمة المبلغ المحكوم به تبلغ 808 آلاف دولار، وتشمل رواتب ومستحقات متبقية عن مدة التعاقد، موضحًا أن مثل هذه القضايا تتكرر بين اللاعبين والأندية في مختلف أنحاء العالم، ولا تُعد أمرًا استثنائيًا.

كما أكد أن اللاعب لا يحمل أي موقف سلبي تجاه الزمالك، بل تربطه بالنادي علاقة احترام متبادل، لافتًا إلى أنه حاول في أكثر من مناسبة الوصول إلى حل ودي، لكنه اضطر في النهاية إلى اللجوء للمسار القانوني حفاظًا على حقوقه المالية.

واختتم بلحاج تصريحاته بالتأكيد على أن الملف لا يزال في إطاره القانوني الطبيعي، معربًا عن أمله في التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمع اللاعب بالنادي الأبيض.