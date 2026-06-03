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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بعثة منتخب مصر: لا رهبة من الكبار.. واللاعبون جاهزون لمواجهة البرازيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر، أن معسكر المنتخب المقام حاليًا في ولاية أوهايو الأمريكية يسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب تسير بشكل منظم، في ظل أجواء مناخية مناسبة تساعد على تحقيق أقصى استفادة فنية قبل انطلاق المنافسات.

وقال “الدرندلي”، خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc، إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن نجح في فرض حالة من الانضباط والتركيز داخل المعسكر، موضحًا أن أجواء الجدية والحماس تسيطر على اللاعبين سواء داخل مقر الإقامة أو خلال الحصص التدريبية، وأن كل تفاصيل البرنامج اليومي يتم تنفيذها بدقة.

وأضاف أن لاعبي المنتخب باتوا أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط الخارجية، مؤكدًا أن ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد يؤثر على تركيزهم كما كان في السابق، في ظل تركيزهم الكامل على تحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن خوض المنتخب ثلاث مباريات قوية أمام مدارس كروية مختلفة أسهم في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، لافتًا إلى أن رهبة مواجهة المنتخبات الكبرى لم تعد موجودة، وأن الجميع يمتلك رغبة كبيرة في تقديم أداء يليق بحجم الدعم الجماهيري والإعلامي الذي يحظى به المنتخب.

وأوضح أن اختيار الولايات المتحدة لإقامة المعسكر جاء ضمن رؤية فنية وإدارية متكاملة تهدف إلى إعداد اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن مواجهة البرازيل المُرتقبة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إقامة المعسكر هناك، لما يوفره ذلك من فرصة للتأقلم مع فروق التوقيت والظروف المناخية قبل بدء المنافسات الرسمية.

وأكد “الدرندلي” أن حالة التفاؤل تسيطر على أفراد البعثة، في ظل الالتزام الكبير الذي يظهره اللاعبون والرغبة المشتركة في تحقيق نتائج إيجابية تعكس حجم الجهد المبذول خلال فترة الإعداد.

منتخب مصر معسكر المنتخب ملاعب التدريب

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