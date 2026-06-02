بيزيرا يثير تفاعل جماهير الزمالك بصورة مع روماريو وقميص منتخب مصر

أثار البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، حالة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام.

خوان بيزيرا

و ظهر خلالها رفقة أسطورة منتخب البرازيل روماريو، مرتديا قميص منتخب مصر، في لقطة لافتة اعتبرها كثير من الجماهير رسالة دعم للفراعنة، وأثارت موجة من التعليقات والإشادة على السوشيال ميديا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب البرازيلي مرتبطًا بالقميص المصري، حيث سبق ولفت الأنظار أكثر من مرة بدعمه لمنتخب مصر داخل وخارج الملعب، ما زاد من شعبيته بين جماهير الكرة المصرية، خصوصًا جماهير الزمالك.

بعد نهاية منافسات الدوري، شارك النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من تدريباته داخل الجيم، ظهر خلالها وهو يخوض مرانًا بدنيًا قويًا استعدادًا للموسم المقبل.

وأكد بيزيرا من خلال الصور حرصه على الحفاظ على لياقته البدنية العالية، حيث بدا في حالة تركيز كبيرة أثناء تنفيذ تدريبات القوة، في إشارة إلى جاهزيته للاستمرار بنفس الحماس في الموسم الجديد مع القلعة البيضاء.

يأتي ذلك بعد موسم مميز للاعب مع الزمالك، ساهم خلاله في عدة مباريات حاسمة، وسط إشادة من الجماهير بإمكانياته الفنية والبدنية، خاصة في اللحظات المهمة.

وكشف الإعلامي أحمد حسن نقلاً عن مصدر داخل نادي الزمالك عن عدم وجود أي أزمة تتعلق بمستحقات اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

وقال أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر بالزمالك: لا توجد أي أزمة في ملف مستحقات بيزيرا".