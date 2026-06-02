مجلس المصري يعلن عن مساهمته في توفير أوتوبيسات لسفر مشجعيه لحضور نهائي الرابطة

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن مساهمته في توفير أوتوبيسات "مجانية" لسفر مشجعي النادي المسجلين على منظومة تذكرتي والحاجزين لتذاكر مباراة الفريق الأول المقبلة والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي في الدور النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجلس المصري يحشد جماهيره لمباراة فريقه وإنبي في نهائي كأس العاصمة

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة والنصف مساء الإثنين المقبل الموافق الثامن من يونيو.

كان مجلس المصري ساهم بشكل كبير من خلال ترحال الجماهير فى مباراة إياب قبل النهائي أمام زد اف سي و التى فاز بها المصري ووصل للمباراة النهائية.