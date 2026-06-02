الصحفيين تفتح باب الحجز فى الوحدات المصيفية

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن بدء حجز الوحدات المصيفية ب الساحل الشمالي للصحفيين وأسرهم بداية من اليوم الثلاثاء ٢ يونيو.

وأوضحت اللجنة انها نجحت لأول مرة في توفير خدمة التقسيط للوحدات المصيفية مراعاة لظروف الغلاء ) فيما عدا حجز الفيلات يتم السداد نقدا )، وبالنسبة للشاليهات يقوم الزميل بسداد ٥٠% من قيمة الوحدة، والباقي على ٣ أشهر خصما من بدل التدريب والتكنولوجيا بالإضافة إلى دعم النقابة لتلك الوحدات المصيفية.

وتعاقدت اللجنة على عددٍ من الوحدات المصيفية المتنوعة في قرى مختلفة لتلبية رغبات الأعضاء وأسرهم، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الحجز خلال الموسم الصيفي لعام ٢٠٢٥.

كما أن القرى بها حمامات سباحة للكبار والأطفال ومطاعم وحدائق، ويوجد أكوا بارك بقرية جرين بيتش والانتقالات خاصة بالزملاء وأسرهم ويسدد الزملاء مبلغ ۷۰۰ جنيه تأمينًا للشاليه ، و ۱۰۰۰ جنيه للفيلا، ويتم استرجاعه في نهاية المصيف حال عدم وجود أي تلفيات.

تخصم النقابة قيمة التأمين في حالة تسليم الوحدة غير نظيفة ويتولى موظف من النقابة تسليم وتسلم الوحدات المصيفية مع كل فوج.

تهيب اللجنة بالزملاء الحفاظ على الوحدات ومحتوياتها، وحال وجود أي خسائر أو ترك الوحدة غير نظيفة سوف يتحملها الزميل كاملة، و يتحمل الزميل شحن الكهرباء والمياة واسطوانة الغاز ، ومدة الفوج أسبوع يبدأ من يوم الجمعة، وينتهي يوم الجمعة.