8 لاعبين يستعدون للرحيل عن ريال مدريد وموقف فينيسيوس ومبابي وبيلينجهام

عاش ريال مدريد ليلة مخيبة للآمال بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام بايرن ميونخ في لقاء الإياب، ما زاد من الضغوط داخل النادي بشأن مستقبل الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن النادي الملكي قد ينهي الموسم الحالي دون تحقيق أي بطولة كبرى للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يدفع الإدارة للتفكير في تغييرات واسعة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يفضل التريث وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، مع دراسة الوضع بشكل شامل قبل بدء عملية إعادة البناء.

ومن المتوقع أن يشهد الفريق رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، قد يصل إلى ثمانية أسماء، من بينهم داني كارفاخال وديفيد ألابا، إلى جانب خروج داني سيبايوس من حسابات الجهاز الفني، مع احتمالية رحيل إدواردو كامافينجا وراؤول أسينسيو وجونزالو جارسيا وفران جارسيا، فيما يُنتظر إعارة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو.

في المقابل، لا ينوي ريال مدريد التفريط في نجومه الأساسيين، وعلى رأسهم جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، حيث يضع النادي أولوية لتجديد عقد فينيسيوس في ظل اقتراب نهاية عقده.

ويخطط النادي لإبرام صفقات جديدة لتدعيم مراكز محددة، أبرزها الظهير الأيمن وقلب الدفاع، بالإضافة إلى تعزيز خط الوسط بلاعب أو اثنين، ضمن خطة إعادة الهيكلة المرتقبة.

كما اقترب أنطونيو روديجر من تمديد عقده حتى عام 2027، في الوقت الذي يعمل فيه النادي على استعادة بعض اللاعبين المعارين، وتصعيد عناصر شابة للفريق الأول.

ومن المنتظر أيضًا حسم موقف المدير الفني ألفارو أربيلوا، في ظل تكهنات حول إمكانية التعاقد مع زين الدين زيدان، رغم ارتباط الأخير باتفاق شفهي لتولي تدريب المنتخب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.