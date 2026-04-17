عبد الحميد بسيوني يوجه نصائح للاعبي الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد

وجه عبد الحميد بسيوني نجم نادي الزمالك السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية: “أطالب لاعبي الزمالك بضرورة التعامل مع المباراة بجدية كاملة، وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد”.

وأضاف: “تسجيل هدف مبكر سيكون كفيلًا بحسم المباراة بشكل نهائي، والقضاء على آمال الفريق الجزائري في العودة”.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم مهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر، وفي خط الوسط محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبد الله السعيد، بينما يقود الهجوم الثلاثي خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ.

ويعاني الزمالك من غيابات مؤثرة، أبرزها محمد صبحي للإيقاف، إلى جانب غياب سيف جعفر وأحمد حمدي لأسباب فنية، وعمر ناصر بسبب الإصابة.