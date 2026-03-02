الإسماعيلي يتراجع عن التعاقد مع عبد الحميد بسيوني

أفادت مصادر داخل نادي الإسماعيلي أن اللجنة المؤقتة المكلفة قد قررت التراجع عن الإعلان الرسمي لتولي عبد الحميد بسيوني منصب المدير الفني.

وأكدت المصادر أن هذا القرار بعد إنهاء الاتفاق المبدئي مع بسيوني، حيث رأت اللجنة ضرورة أخذ مهلة إضافية للتفكير والتقييم قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح مصدر بالنادي أن الهدف من التأجيل هو عدم التسرع في اتخاذ قرار مصيري قد يؤثر على مسيرة الفريق في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل دراسة خياراتها الفنية والإدارية قبل الإعلان الرسمي، مع الحفاظ على تواصل مستمر مع المدرب لتحديد خطوات التعاقد النهائي في حال استمر الاتفاق قائما