إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ووزراء خارجية دول العالم، لعرض مواقف إيران إزاء "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها أمريكا وإسرائيل، خلال عدوانهما العسكري على إيران.

وقال عراقجي - خلال الرسالة التي عرضت وكالة "تسنيم" الإيرانية فحواها اليوم /الأحد/ - "منذ بدء الجولة الجديدة من العدوان غير المبرر وغير المشروع الذي شنّته أمريكا والكيان الإسرائيلي على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها في 28 فبراير2026، نُفذت هجمات عسكرية متعددة استهدفت منشآت مدنية، من بينها مدارس ومستشفيات ومعدات وكوادر إغاثية؛ ما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أعداد أكبر بجروح. وتشكل هذه الأفعال مصاديق واضحة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب تحركاً عاجلاً من الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها".