تفاصيل محاكمة عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في عين شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه المراهق بسبب اتهام الأول للأخير بالنصب عليه بمنطقة عين شمس لـ جلسة 4 مايو المقبل.





وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه الطفل ح. خ عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه إثر خلافات مالية بينهما سببها اعتقاد المتهم أن المجني عليه وآخرين اجتمعوا على النصب عليه والاستيلاء على أمواله، فخطط للانتقام من المجني عليه والتخلص منه.





كما أن المتهم استدرج المجني عليه الي بيته لحل الخلافات بينهما وما أن وصل إليه حتي أصر عليه المبيت وما أن وافق حتي مثل المتهم أنه استغرق في النوم وما أن أعطاه المجني عليه الأمان حتي إنهال عليه طعنا بسكين.





وتابع، أن المتهم عقب تأكده من وفاة المجني عليه حتي قطعه الي أشلاء وفصل رأسه عن جسده وقطع أوصاله والقاها بالمرحاض بعد سحق عظامه بواسطة أدوات عبارة عن سكاكين وزرادية ومطرقة حديدية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.