مجهولون يضرمون النيران في معرض ألوميتال شهير بالمحلة.. والأمن يلاحق المتهمين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة ارتكاب ثلاثة مجهولين ملثمين لواقعة اضرام النيران في معرض ألوميتال شهير باستخدام مواد مشتعلة بشارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى.

تفاصيل الواقعة

يواصل ضباط مباحث قسم أول المحلة جهوهم في تحديد هوية الجناة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث .

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمعرض ألوميتال بنطاق شارع المستشار بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ثلاث وراء ارتكاب الجريمة

وتبين من المعاينة الأولية التي أجراها ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية استقلوا دراجه نارية واستخدموا مواد مشتعلة لإضرام النيران في مخزن ألوميتال .

تحديد هوية الجناة

ويكثف ضباط مباحث قسم أول المحلة من جهودهم لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة لعرضهم علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.