يستعيدان ذكرياتهما بنادي غزل المحلة.. أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا»

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "سوا سوا" الذى يعرض على Mbc مصر ومنصة شاهد تصاعدًا دراميًا قويًا جعلها من أكثر الحلقات تشويقًا في الموسم الرمضاني الحالي، وسط تفاعل جماهيري واسع مع تطورات الأحداث.

بدأت الحلقة بلقاء “هيما” (أحمد مالك) و“أحلام” (هدى المفتي) بصديقهما القديم “فضل” (أحمد داش)، الذي جمعتهما به ذكريات نادي غزل المحلة حين كانا يلعبان كرة القدم، ليقرر استضافتهما في منزله ببورسعيد بعد علمه بعدم امتلاكهما مكانًا للإقامة.

على الجانب الآخر، يكتشف “الدكتور فوزي” (خالد كمال) مكان اختباء “هيما” و“أحلام”، ويبلغ المعلم “رفاعي” (فتوح أحمد)، الذي يسعى للانتقام منه ظنًا بتورطه في مقتل نجله.

وتتفاقم الأزمة بعدما يقدم رجال الدكتور على خطف شقيق هيما الصغير “رزق” للضغط عليه، في تصعيد خطير يضع الجميع أمام مواجهة مفتوحة.

وتبلغ الأحداث ذروتها في نهاية الحلقة، حين يعثر المعلم “رفاعي” على مكان “إبراهيم”، ويعتدي عليه بالضرب قبل أن يوجه المسدس إلى رأسه في مشهد مشحون بالتوتر، تاركًا مصيره معلقًا حتى الحلقة المقبلة.

الحلقة 12 أكدت أن «سوا سوا» يواصل تصاعده كأحد أعلى الأعمال تشويقًا في رمضان، مع حبكة متشابكة وصراعات إنسانية محتدمة تزيد من ترقب الجمهور للحلقات القادمة.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من: خالد كمال، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبد العزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.