أحمد أمين: عبد العزيز النص يتورط مع أجهزة استخبارات كجاسوس.. خاص

كشف الفنان أحمد أمين عن طبيعة شخصية عبد العزيز النص فى الجزء الثاني من العمل الذى يحمل اسم “النص الثاني” والذى من المقرر أن يعرض فى 15 رمضان الحالى.

وقال أحمد أمين فى تصريح خاص لـ صدى البلد : نرى شخصية عبد العزيز النص الأب والزوج، والذى يتورط مع أجهزة استخبارات كجاسوس، وليس كمناضل وطني وهناك فارق كبير.

أحداث النص الثاني:

تبدأ الاحداث بعد مرور 10 سنوات من انتهاء الجزء الاول، حيت تقوم بسمة باستدعاء المجموعة كاملة من أجل تنفيذ عملية جديدة.

مسلسل النص بدأت احداثه حين يتغير كل شيء في حياة (عبدالعزيز النُص) ويتحول من مجرد نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

أبطال الجزء الثاني:

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة، بالإضافة الي بسمة التي إنضمت الي احداث الجزء الثاني.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.

عدد الحلقات والقنوات العارضة:

مسلسل النص الثاني يتكون من 15حلقة، ويعرض عبر مجموعة قنوات dmc، ومنصة يانجو بلاي.