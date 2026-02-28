ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة جنوب إيران إلى 51 قـ.تيلا

أكدت وكالة “أ ف ب” ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة جنوب إيران إلى 51 قتيلا، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتضمنت التقارير السابقة أرقاماً متدرجة بدءاً من 5 طالبات ثم 24 و36 و40 قتيلاً، مع بقاء العشرات محاصرين تحت الأنقاض أثناء عمليات الإنقاذ المستمرة.

واستهدفت الغارة الجوية المدرسة التي تضم نحو 170 طالبة، بالقرب من مواقع للحرس الثوري، ضمن الضربات الاستباقية الأوسع صباح 28 فبراير 2026 على منشآت نووية وعسكرية إيرانية.

أدى القصف إلى دمار هائل في المبنى والمستشفى المجاور، ما أثار غضباً إيرانياً ودعوات لرد مهول.