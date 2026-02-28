تداعيات الاعتداء الإيراني.. الرئيس السيسي يؤكد لـ الأمير تميم وقوف مصر إلى جانب قطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لمتابعة تداعيات الاعتداء الإيراني الذي طال أراضي قطر الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاتصال وقوف مصر إلى جانب دولة قطر قيادةً وشعباً، مشدداً على أن المساس بسيادة أية دولة عربية ينعكس سلباً على استقرار المنطقة بأسرها ويضاعف من خطورة الموقف الإقليمي.

وأوضح السفير محمد الشناوي أن الرئيس دعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر، مؤكداً أن الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعوب وتقويض فرص التنمية والسلام.

من جانبه، أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر، مثمناً العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.