وزير البترول يهنيء الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكري انتصارات العاشر من رمضان

تقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي جسدت بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، ومثلت أسمى معاني الشرف والتضحية والفداء من أجل استرداد أرض الوطن ومقدراته.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن انتصارات العاشر من رمضان ستظل صفحةً مضيئةً في تاريخ الوطن، ومصدر فخر واعتزاز للمصريين عبر الأجيال، سائلًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق قيادتها الحكيمة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتغمد شهداءه الأبرار بواسع رحمته