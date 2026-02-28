قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 196 يوما
ترامب : شاغلي الرئيسي تحقيق الحرية للشعب الإيراني
الأزهر : نصر العاشر من رمضان سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري
روسيا تسخر من ترامب: صانع السلام يشن حربا ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

سلسلة Galaxy S26
سلسلة Galaxy S26
شيماء عبد المنعم

فتحت شركة سامسونج، باب الحجز المسبق لهواتف Galaxy S26 فور الإعلان عن التشكيلة بشكل رسمي، والتي تنطلق في ثلاثة إصدارات هي Galaxy S26 و Galaxy S26+ و Galaxy S26 Ultra.

وتشمل أبرز الإضافات هذا العام ميزة خصوصية الشاشة Privacy Display في هاتف Galaxy S26 Ultra، والتي تطبق فلترا يقلل الرؤية من الزوايا الجانبية، ما يمنع المتطفلين من مشاهدة محتوى الشاشة. 

كيف يمكن شراء هواتف Galaxy S26؟

الطلب المسبق: يبدأ اليوم، على أن تتوفر جميع هواتف سامسونج Galaxy S26 للحجز المسبق على الموقع الرسمي للشركة في عدة دول حول العالم.

سعر Galaxy S26 Ultra

يعد الهاتف الأعلى مواصفات في السلسلة، ويضم تحسينات رئيسية تشمل: Super-Fast Charging 3.0 لشحن 75% من البطارية خلال 30 دقيقة، كاميرا محسنة مع ميزة Enhanced Nightography Video وتثبيت فيديو أفضل عبر Super Steady، وميزة شاشة الخصوصية الجديدة، مقابل سعر يبدأ من 1300 دولار

Galaxy S26 Ultra

سعر Galaxy S26 Plus

يأتي الهاتف مع ميزات مثل ProScaler لتحسين وضوح الصور والفيديو من خلال تعزيز التفاصيل الدقيقة ونعومة الملمس، مدعوما بمعالج كوالكوم Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 نفسه الموجود في نسخة Ultra، مقابل سعر يبدأ من 1100 دولار

Galaxy S26 Plus

سعر Galaxy S26

النسخة الأساسية Galaxy S26 هي الأقل سعرا، بدءا من 900 دولار، لكنها تشترك مع النسختين الأعلى في المعالج وميزات الذكاء الاصطناعي، مع أداء سريع وفعال.


 

Galaxy S26

عروض الاستبدال عند شراء سلسلة Galaxy S26

كما هو المعتاد، تقدم شركة سامسونج أفضل عروض الاستبدال عند شراء هواتف Galaxy S26 مباشرة من موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من قيمة الاستبدال الأعلى مقارنة بالشراء من منافذ أخرى، حتى بدون استبدال، تبدو الأسعار على الموقع الرسمي أفضل قليلا، خصوصا إذا تم الحجز المسبق، وتشمل:

- Galaxy S25 Ultra أو Galaxy Z Fold 7: يمكن استبدالهما مقابل رصيد يصل إلى 900 دولار.

- Galaxy S24 Ultra: يحصل المستخدمون على خصم يصل إلى 800 دولار عند الاستبدال، وهو مشابه لعروض العام الماضي.

للأسف، لا تقدم سامسونج ترقية مجانية للتخزين هذه المرة، الطراز الأساسي بسعة 256 جيجابايت هو الأرخص، بينما تتكلف ترقية السعة الأعلى حوالي 200 دولار، كما تقدم سامسونج خصما إضافيا 50 دولارا عند استخدام الكود الترويجي PAYPAL50.

شراء Galaxy S26 هواتف Galaxy S26 سامسونج أسعار جالاكسي S26 هاتف Galaxy S26 Ultra شراء هواتف Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

ترشيحاتنا

هجوم على المنامة

مصدر إيراني يرجح استشهاد قادة كبار بالدولة.. وإدانة قطرية لهجمات طهران

علي شمخاني

ضربة في قلب إيران.. تقارير عبرية ترجح اغتيال علي شمخاني خلال الهجوم الإسرائيلي

إيران وإسرائيل

تنسيق ناري مزدوج… تل أبيب تلاحق رؤوس النظام الإيراني وواشنطن تضرب المواقع العسكرية

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد