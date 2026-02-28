لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

فتحت شركة سامسونج، باب الحجز المسبق لهواتف Galaxy S26 فور الإعلان عن التشكيلة بشكل رسمي، والتي تنطلق في ثلاثة إصدارات هي Galaxy S26 و Galaxy S26+ و Galaxy S26 Ultra.

وتشمل أبرز الإضافات هذا العام ميزة خصوصية الشاشة Privacy Display في هاتف Galaxy S26 Ultra، والتي تطبق فلترا يقلل الرؤية من الزوايا الجانبية، ما يمنع المتطفلين من مشاهدة محتوى الشاشة.

كيف يمكن شراء هواتف Galaxy S26؟

الطلب المسبق: يبدأ اليوم، على أن تتوفر جميع هواتف سامسونج Galaxy S26 للحجز المسبق على الموقع الرسمي للشركة في عدة دول حول العالم.

سعر Galaxy S26 Ultra

يعد الهاتف الأعلى مواصفات في السلسلة، ويضم تحسينات رئيسية تشمل: Super-Fast Charging 3.0 لشحن 75% من البطارية خلال 30 دقيقة، كاميرا محسنة مع ميزة Enhanced Nightography Video وتثبيت فيديو أفضل عبر Super Steady، وميزة شاشة الخصوصية الجديدة، مقابل سعر يبدأ من 1300 دولار

Galaxy S26 Ultra

سعر Galaxy S26 Plus

يأتي الهاتف مع ميزات مثل ProScaler لتحسين وضوح الصور والفيديو من خلال تعزيز التفاصيل الدقيقة ونعومة الملمس، مدعوما بمعالج كوالكوم Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 نفسه الموجود في نسخة Ultra، مقابل سعر يبدأ من 1100 دولار

Galaxy S26 Plus

سعر Galaxy S26

النسخة الأساسية Galaxy S26 هي الأقل سعرا، بدءا من 900 دولار، لكنها تشترك مع النسختين الأعلى في المعالج وميزات الذكاء الاصطناعي، مع أداء سريع وفعال.





Galaxy S26

عروض الاستبدال عند شراء سلسلة Galaxy S26

كما هو المعتاد، تقدم شركة سامسونج أفضل عروض الاستبدال عند شراء هواتف Galaxy S26 مباشرة من موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من قيمة الاستبدال الأعلى مقارنة بالشراء من منافذ أخرى، حتى بدون استبدال، تبدو الأسعار على الموقع الرسمي أفضل قليلا، خصوصا إذا تم الحجز المسبق، وتشمل:

- Galaxy S25 Ultra أو Galaxy Z Fold 7: يمكن استبدالهما مقابل رصيد يصل إلى 900 دولار.

- Galaxy S24 Ultra: يحصل المستخدمون على خصم يصل إلى 800 دولار عند الاستبدال، وهو مشابه لعروض العام الماضي.

للأسف، لا تقدم سامسونج ترقية مجانية للتخزين هذه المرة، الطراز الأساسي بسعة 256 جيجابايت هو الأرخص، بينما تتكلف ترقية السعة الأعلى حوالي 200 دولار، كما تقدم سامسونج خصما إضافيا 50 دولارا عند استخدام الكود الترويجي PAYPAL50.