مقارنة هواتف سامسونج.. أبرز الفروق بين Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra

سلسلة Galaxy S26
سلسلة Galaxy S26
شيماء عبد المنعم

تبدو هواتف سامسونج جالاكسي Galaxy S26 وGalaxy S26+ وS26 Ultra متشابهة للوهلة الأولى، إلا أن كل طراز يأتي مع ترقية مصممة بعناية لتلبية احتياجات مختلفة من المستخدمين، بدءا من دقة الشاشة وسعة البطارية، مرورا بمرونة الكاميرا، وصولا إلى ميزات الإنتاجية اليومية، لكن يبقى السؤال الحقيق : ما الذي تغير فعليا في هذه السلسلة؟.

أبرز الفروقات بين هواتف سامسونج Galaxy S26

1. التصميم والشاشة:

تتبع سلسلة Galaxy S26 سلما واضحا من الترقيات بدلا من ثلاثة تصاميم مختلفة كليا، يأتي الإصدار الأساسي مع زجاج فاخر وإطار من الألومنيوم Armor Aluminum 2، مع التركيز على الراحة وسهولة الاستخدام اليومي. 

أما S26+ فيقدم شاشة أكبر لتجربة مشاهدة أكثر انغماسا دون تغيير فلسفة التصميم الأساسية، بينما يضيف الطراز الرائد S26 Ultra ترقيات وظيفية كبيرة تشمل Gorilla Armor 2 مع طلاء مضاد للانعكاس ودعم القلم الذكي، مما يحول تركيز الهاتف نحو الإنتاجية والدقة في الإدخال.

هواتف سامسونج Galaxy S26

وبالنسبة للشاشة، تستخدم جميع الطرازات شاشات Dynamic LTPO AMOLED 2X مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع عالي، ما يحافظ على سلاسة الحركة وجودة الألوان. 

يكمن الاختلاف الرئيسي في الدقة، فـS26 يعمل بدقة FHD+، بينما S26+ وUltra بدقة QHD+ لتفاصيل أكثر وضوحا، مع إضافة الطراز Ultra لطلاء مضاد للانعكاس لتحسين الرؤية في الهواء الطلق.

2. الأداء والبطارية:


ومن حيث الأداء، يوجد بعض الفروق الطفيفة، فكل الطرازات تستخدم معالجات فلاجشيب مع نفس الدعم البرمجي، حيث يتشارك S26 وS26+ في نفس الأداء حسب المنطقة، بينما يقدم Ultra تحسينات في الأداء المستمر وخيارات ذاكرة أعلى لدعم المهام الثقيلة، الألعاب الطويلة، والتحرير المتقدم للصور والفيديو.

أما سعة البطارية فترتفع تدريجيا وفق نمط الاستخدام:

- S26: بطارية أصغر مع شحن معتدل للاستخدام اليومي العادي.

- S26+: زيادة السعة وسرعة شحن أعلى لدعم مشاهدة أطول واستهلاك أكثر للوسائط.

- Ultra: أسرع شحن سلكيا ولاسلكيا لتقليل فترة الانتظار للمستخدمين المحترفين.

هواتف سامسونج Galaxy S26

3. الكاميرا:

أكبر اختلاف يظهر في الكاميرات، حيث يتشارك S26 وS26+ في نفس العدسات مع دعم تكبير 3x وميزات فيديو قوية، بينما يقدم S26 Ultra ترقيات كبيرة تشمل مستشعر رئيسي 200 ميجابكسل، نظام عدسات تليفوتوغرافية مزدوجة مع عدسة بيريسكوبية 5x، وعدسة واسعة عالية الدقة، ما يمنح مرونة أكبر للتصوير بعيد المدى والتفاصيل الدقيقة وإبداع الإطارات.

فيما تستخدم جميع الطرازات كاميرا سيلفي 12 ميجابكسل مع تركيز تلقائي مزدوج، ما يحافظ على جودة متساوية للصور والفيديو.

هواتف سامسونج Galaxy S26

4. السعر:

- S26: يبدأ من حوالي 900 دولار، ويقدم التجربة الأساسية للفلاجشيب.

- S26+: حوالي 1100 دولار، مع تكلفة إضافية لشاشة أكبر ودقة أعلى وبطارية أكبر، دون تحسينات كبيرة في الأداء أو الكاميرا.

- S26 Ultra: حوالي 1300 دولار، يعكس السعر ترقيات كبيرة في الكاميرا، دعم القلم، شاشة متقدمة، وذاكرة أعلى.

الخلاصة، سلسلة S26 مبنية على ترقيات تدريجية وليست اختلافات جذرية:

- S26: خيار أساسي للراغبين في تجربة فلاجشيب نظيفة وموثوقة للاستخدام اليومي.

- S26+: مناسب لمستهلكي المحتوى والألعاب الطويلة، مع شاشة أكبر وبطارية أفضل.

- S26 Ultra: مصمم للمستخدمين المحترفين والمبدعين الذين يحتاجون لكاميرات متقدمة، ميزات القلم، وأداء عالي لمهام متعددة.

باختصار، الفروق بين الهواتف الثلاثة لا تتعلق بمن هو “الأفضل”، بل بمن يناسب نمط الاستخدام الفعلي لكل مستخدم.

Galaxy S26 هواتف سامسونج سامسونج Galaxy S26

