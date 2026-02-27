إمام وخطيب مسجد السيدة زينب يعدد فضائل الصلاة على النبي.. فيديو

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن الصلاة على النبي تفرج الهموم وتنفس الكروب وتغفر الذنوب وتستر العيوب.

وأضاف أحمد عصام فرحات، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم"، أن أحد الصحابة قال للنبي يا رسول الله أنا أكثر من الصلاة عليك فيقول له النبي "إذا يغفر ذنبك وتكفى همك".

الصلاة على النبي

وأشار إلى أن النبي قال "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا" وكلما زاد المسلم من الصلاة على النبي فإن الملائكة تستغفر للمسلم بسبب هذه الصلاة على النبي.

وأوضح أن من يردد ألفاظ الأذان ثم يردد بعد الأذان صيغة الصلاة على النبي فينال شفاعة رسول الله، كما أن يوم الجمعة وليلتها تبلغ الملائكة سلام من يصلون على النبي.

واستشهد بحديث النبي الذي يقول فيه "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه النفخة وفيه الصعقة وفيه خلق سيدنا آدم، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي".

