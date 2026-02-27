قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل إفراج يتصدر تريند X بالحلقة 9.. تارا عماد تمنح عمرو سعد فرصة جديدة

عمرو سعد - مسلسل إفراج
عمرو سعد - مسلسل إفراج

تصدر مسلسل إفراج، للفنان عمرو سعد، قائمة البحث تريند على موقع اكس تويتر، سابقا، بعد أحداث الحلقة التاسعة التي تم عرضها أمس الخميس. 

مسلسل إفراج الحلقة 9

برغم كل ما تعرضت له من خذلان في علاقة تحمل الكثير من الغموض لا تستلم كراميلا (تارا عماد) للظروف و تعاود التواصل مع عباس الريس (عمرو سعد) وتذهب إلى بيته لتجد نفسها في أول لقاء رومانسي معه أو ما يعرف بالـ first date والذي دبرته لهما شقيقته عايدة (جهاد حسام الدين) ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إفراج الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

تبدأ الأحداث بلحظة مفاجئة، إذ تذهب كراميلا إلى منزل عباس، لتفاجئ بسقوط والدته مغشيا عليها فور فتحها الباب لكراميلا. 

في تلك اللحظة، تتخلى عن أي تردد، وتتصرف بسرعة ومسؤولية، فتطلب الطبيب وتتواصل مع عباس ليحضر على الفور. 

مشهد يكشف جانبا عمليا روحانيا في شخصيتها

 

وبعد أن تستفيق، تطلب الأم من عباس أن يصطحب كراميلا في نزهة خارج البيت، ليفاجأوا بشقيقته عايدة وقد أعدت لهما خروجة رومانسية فوق سطح البيت، حيث أعادت ترميم كراسي وطاولة قديمة على السطح وصنعت منها جلسة دافئة بصحبة الورود والشموع ووظفت نفسها نادلة لهما وقدمت لهما عصيراً.

هنا تفتح كراميلا قلبها لعباس بلا حواجز، وتصارحه برغبتها في أن تدخل إلى أعماقه، وأن تجمع كل الهموم المتناثرة داخله كما كان الفلاحون يجمعون دودة القطن قديم، ثم تلقيها في البحر. استعارة بسيطة لكنها شديدة الصدق، تختصر رغبتها في تخليصه من عبء الماضي.

بهذا المشهد، ترسخ كراميلا صورتها كنقطة ضوء في عالم عباس المعتم؛ تمنحه فرصة جديدة للحياة، ومع تطور علاقتها به، يطرح المسلسل سؤالا مهما: “هل يكون الحب قادرا فعلا على مداواة جراح الماضي، أم أن بعض الندوب أعمق من أن تمحوها العاطفة وحدها؟”.

مسلسل إفراج

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

مسلسل إفراج عمرو سعد الفنان عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

زلزال

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد

طالبان

طالبان : أفغانستان تمتلك قدرات تُمكنها من ضرب باكستان

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد