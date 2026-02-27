قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يقود حملة انضاطية بميدان النفق وشوارع الحدادين والمطار والمدارس

جهود
جهود
محمد عبد الفتاح

فى جولة ميدانية حاسمة تعكس نهج الإنضباط بالشارع ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيادة حملة موسعة استهدفت عدداً من الشوارع والأسواق والميادين الحيوية شملت ميدان النفق وشارع الحدادين وشارعى المطار والمدارس ، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والقيادات التنفيذية المعنية. 

ووجه المحافظ بإتخاذ إجراءات فورية تجاه المحلات المخالفة والمتجاوزة لخطوط التنظيم ، حيث تم إغلاق عدد منها لعدم الإلتزام بالإشتراطات القانونية فى إطار فرض الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين ، ويتم حسن معاملة المواطنين حتى فى حالة مخالفتهم. 

جهود 

وأصدر محافظ أسوان توجيهاته بمصادرة عدد من الموازين الخاصة بعربات الباعة الجائلين المتواجدين بصورة عشوائية ومخالفة بالشوارع لأنه لن يتم السماح بعودة مظاهر الفوضى أو التعدى على حرم الطريق العام. 

وفى السياق ذاته حرص محافظ أسوان على تفقد عدد من المخابز البلدية للإطمئنان على انتظام العمل وجودة الرغيف المدعم ، حيث قام بمتابعة وزن رغيف العيش والتأكد من مطابقته للمواصفات المقررة بواقع 90 جرام للرغيف الواحد ، وبإجمالى 450 جرام لخمسة أرغفة .

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الرقابة التموينية اليومية لرصد أى مخالفات والتعامل معها بكل حسم حفاظًا على حقوق المواطنين. 

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن الحملات الميدانية ستتواصل بشكل مفاجئ ومستمر بجميع أنحاء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون وتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، مشددًا على أن مصلحة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية .

