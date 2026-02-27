خروج عربتين من القطار 977 الإسباني عن القضبان في الأقصر دون إصابات

شهدت مدينة الأقصر اليوم واقعة خروج عربتين من القطار رقم 977 الإسباني المتجه من أسوان إلى القاهرة عن مساره أثناء مروره بمنطقة مزلقان الجراش، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار.



وتوقفت الرحلة فور ملاحظة الخروج الجزئي للعربتين، حيث جرى تأمين الركاب داخل باقي العربات والتأكد من سلامة الجميع.

انتقلت فرق السكة الحديد إلى موقع الحدث لبدء الفحص الفني ، مع مراجعة حالة شريط السكة للتأكد من صلاحيته قبل استئناف الحركة.

المعاينات الأولية تشير إلى أن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر بشرية، فيما يجري فحص الأسباب الفنية التي أدت إلى خروج العربتين عن المسار.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة حركة القطارات على خط أسوان القاهرة بصورة طبيعية وآمنة.