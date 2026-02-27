موعد ومكان وحكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نادي الجيش الملكي في العاشرة من مساء الجمعة 13 مارس المقبل (بتوقيت المغرب)، الساعة الثانية عشرة صباحا (بتوقيت القاهرة) مراعاة لظروف مواعيد الإفطار، على الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط.

ويدير المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه أحمد عبد الرازق المساعد الأول من جيبوتي، ومحمد عبد الله المساعد الثاني من السودان، والسوداني محمود إسماعيل الحكم المساعد الرابع، ويتولى مهام حكم الفار الحكم الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الليبي أحمد عبد الرازق.

ويراقب المباراة، ماسا ديارا من موريتانيا، ويراقب أداء الحكام إبراهيم حايدرا من مالي، والمنسق العام مادي ديالو من مالي.

ويتولى مهام المنسق الإعلامي، هيام بن حمو من المغرب، وكريستيان نيدو المنسق الأمني من الكاميرون، ومريم راكيد مسئول اليث التليفزيوني من المغرب.