حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات
المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية
موعد ومكان وحكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نادي الجيش الملكي في العاشرة من مساء الجمعة 13 مارس المقبل (بتوقيت المغرب)، الساعة الثانية عشرة صباحا (بتوقيت القاهرة) مراعاة لظروف مواعيد الإفطار، على الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط.

ويدير المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه أحمد عبد الرازق المساعد الأول من جيبوتي، ومحمد عبد الله المساعد الثاني من السودان، والسوداني محمود إسماعيل الحكم المساعد الرابع، ويتولى مهام حكم الفار الحكم الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الليبي أحمد عبد الرازق.

ويراقب المباراة، ماسا ديارا من موريتانيا، ويراقب أداء الحكام إبراهيم حايدرا من مالي، والمنسق العام مادي ديالو من مالي.

ويتولى مهام المنسق الإعلامي، هيام بن حمو من المغرب، وكريستيان نيدو المنسق الأمني من الكاميرون، ومريم راكيد مسئول اليث التليفزيوني من المغرب.

