9 نجوم.. الغيابات تضرب الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره بيراميدز في اطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة أمام بيراميدز وهم:

أحمد حمدي ومحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية، محمود حمدي الونش وادم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام للإصابة ومحمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية



وتقام مباراة الزمالك و بيراميدز يوم الأحد المقبل في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون سبورت

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بينما يأتي بيراميدز فى الوصافة برصيد 37 نقطة، وبفارق الأهداف عن الزمالك