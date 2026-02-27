شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لجمهور الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لجمهور النادي الأهلي بسبب موقفهم عقب تراجع الأحمر عن صدارة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: “‏أنا فاكر كنا في فترة متأخرين ب 12 نقطة عن متصدر الدورى وناس كتير قالوا الدورى خلاص ضاع وكان لسه الدور التاني جماهير الأهلي عملت ملحمة وقفلت المدرجات كل ماتشات الدور التاني والنتيجة فزنا بالدورى وفزنا بكل ماتشات الدور التاني واستمرت ملحمة الجماهير مع النادي الاهلي”.

وتابع: “بصراحة مش فاهم ايه اللي بيحصل دلوقتي اللي اعرفه ان لو حتي انت زعلان من الادارة او من المدرب او أي حد بس الأهلي بالنسبه لك كمشجع مش مجرد انك تتفرج على الماتش ف التلفزيون ولا تكتب علي السوشيال ميديا الأهلاوي بجد اللي يخلي المدرجات تجلجل بالدم بالروح الدورى مش هيروح اللي اعرفه ان الأهلي لما يحتاجك بتكون أول واحد فضهره مش شعاركم برضه جمهوره ده حماه؟ طيب فرقتك دلوقتي اكتر من اي وقت محتاجه حمايتك ومساندتك وتشجيعك .. بس خلاص”.

وتتجه أنظار جماهير النادي الاهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام زد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي امام زد في الدوري

تقام مباراة الأهلي و زد إف سي علي ملعب استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت