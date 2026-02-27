قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
قانون بيكيه.. ألميريا يمنع رونالدو من العودة لـ لريال مدريد

بات من المستحيل أن يعود كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي لإرتداء قميص نادي ريال مدريد الإسباني بعد دخوله رسميًا في هيكل ملكية أحد الأندية داخل إسبانيا.

جاء ذلك بعد الخطوة الأخيرة بإعلانه مالكًا لحصة تبلغ 25 بالمئة من نادي ألميريا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ما يضعه تحت طائلة اللوائح المنظمة للمنافسات داخل البلاد.

ورغم استمرار مسيرته كلاعب محترف وارتباطه بعقد مع النصر السعودي حتى يونيو 2027، فإن القوانين الإسبانية تحظر على اللاعب النشط امتلاك مصالح تجارية في أندية تشارك في نفس المنظومة الكروية بحسب جريدة "الأس" الإسبانية.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب قانون الرياضة الصادر عن المجلس الوطني للرياضة، على منع أي تضارب محتمل في المصالح، وهو ما يعني عدم أحقية رونالدو في اللعب لأي نادٍ إسباني طالما احتفظ بحصته الاستثمارية.

وجاءت هذه التعديلات ضمن ما عُرف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة بيكيه"، والذي أُقر في فبراير 2025 بهدف حماية نزاهة المنافسات، في أعقاب الجدل الذي رافق بعض الملفات المرتبطة بـ جيرارد بيكيه خلال فترة لعبه مع برشلونة.

الأمر الذي أغلق معه الباب أمام أي احتمال لعودة رونالدو إلى الدوري الإسباني كلاعب، في ظل استمرار ارتباطه الاستثماري الحالي داخل البلاد.

