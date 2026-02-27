قانون بيكيه.. ألميريا يمنع رونالدو من العودة لـ لريال مدريد

بات من المستحيل أن يعود كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي لإرتداء قميص نادي ريال مدريد الإسباني بعد دخوله رسميًا في هيكل ملكية أحد الأندية داخل إسبانيا.

جاء ذلك بعد الخطوة الأخيرة بإعلانه مالكًا لحصة تبلغ 25 بالمئة من نادي ألميريا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ما يضعه تحت طائلة اللوائح المنظمة للمنافسات داخل البلاد.

ورغم استمرار مسيرته كلاعب محترف وارتباطه بعقد مع النصر السعودي حتى يونيو 2027، فإن القوانين الإسبانية تحظر على اللاعب النشط امتلاك مصالح تجارية في أندية تشارك في نفس المنظومة الكروية بحسب جريدة "الأس" الإسبانية.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب قانون الرياضة الصادر عن المجلس الوطني للرياضة، على منع أي تضارب محتمل في المصالح، وهو ما يعني عدم أحقية رونالدو في اللعب لأي نادٍ إسباني طالما احتفظ بحصته الاستثمارية.

وجاءت هذه التعديلات ضمن ما عُرف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة بيكيه"، والذي أُقر في فبراير 2025 بهدف حماية نزاهة المنافسات، في أعقاب الجدل الذي رافق بعض الملفات المرتبطة بـ جيرارد بيكيه خلال فترة لعبه مع برشلونة.

الأمر الذي أغلق معه الباب أمام أي احتمال لعودة رونالدو إلى الدوري الإسباني كلاعب، في ظل استمرار ارتباطه الاستثماري الحالي داخل البلاد.