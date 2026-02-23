بعد ثنائيته الأخيرة.. ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى 1000 هدف؟

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الاقتراب من إنجاز تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم، بعدما عزز رصيده التهديفي بثنائية جديدة سجلها خلال مواجهة فريقه النصر أمام الحزم في الدوري السعودي للمحترفين، ليخطو خطوة إضافية نحو الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

جدير بالذكر أن فريق النصر قد حقق فوزًا كبيرًا على الحزم برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 55 في جدول ترتيب الدوري السعودي، في المركز الأول مستغلًا تعثر الهلال بالتعادل أمام الاتحاد، وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

عدد أهداف كريستيانو رونالدو

يُظهر مسار رونالدو التهديفي عبر مسيرته مدى استمراريته الاستثنائية، حيث سجل الجزء الأكبر من أهدافه خلال رحلته مع ريال مدريد التي شهدت تسجيله 450 هدفًا، إلى جانب 145 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، بالإضافة إلى 120 هدفًا حتى الآن مع النصر، و5 أهداف مع سبورتنج لشبونة، فضلًا عن 143 هدفًا بقميص منتخب البرتغال.

وعلى مستوى الدوري السعودي، واصل قائد النصر تعزيز حضوره التهديفي، إذ رفع رصيده إلى 94 هدفًا في المسابقة، ليصبح بحاجة إلى 6 أهداف فقط لبلوغ حاجز الـ100 هدف في البطولة، وهو إنجاز جديد قد يضيفه إلى سلسلة أرقامه القياسية خلال فترة قصيرة.

وتبرز أهمية هذا التقدم في ظل استمرار رونالدو في الحفاظ على معدلات تسجيل مرتفعة رغم تقدمه في العمر، حيث تجاوز حاجز الـ500 هدف بعد بلوغه الثلاثين من عمره، في مؤشر واضح على قدرته الفريدة على التطور والاستمرارية في أعلى مستويات المنافسة.

الطريق إلى الـ 1000 هدف

رفع رونالدو إجمالي أهدافه إلى 964 هدفًا، ليصبح على بعد 36 هدفًا فقط من بلوغ هذا الرقم الأسطوري الذي لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ اللعبة حتى الآن.

وبات الطريق نحو الهدف رقم 1000 أكثر وضوحًا أمام النجم البرتغالي، خاصة مع استمراره في قيادة هجوم النصر والمساهمة بشكل مباشر في نتائجه، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ومع كل هدف جديد، يقترب رونالدو من ترسيخ اسمه في سجل التاريخ كأول لاعب يصل إلى هذا الرقم الاستثنائي، الذي لم يقترب منه أي لاعب حاليا أو في الأجيال القديمة.