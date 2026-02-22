ساديو ماني يساعد كريستيانو رونالدو على تجربة الصيام

قام النجم السنغالي ساديو ماني ساعد زميله كريستيانو رونالدو على التعرف على الدين الإسلامي، موضحاً له أساسيات الصيام ومبادئ الإسلام.

وبالفعل، قام رونالدو بتجربة الصيام لمدة يومين، في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً من الجماهير ووسائل الإعلام، وسط إشادات بروح الانفتاح والتعلم بين اللاعبين.

رونالدو يفجر مفاجأة حول رحيله عن النصر السعودي



قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق فوز عريض على الحزم بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، بعدما سجل هدفين في اللقاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحسم الأسطورة رونالدو مهاجم النصر الجدل بشأن أنباء رحيله عن الدوري السعودي وقال في تصريحات تلفزيونية : "أنا أنتمي للسعودية وأريد الاستمرار هنا دولة رحبت بي وبأسرتي وبأصدقائي، أنا سعيد هنا وأريد الاستمرار".

كانت تكهنات صحفية قد انتشرت خلال الفترة الماضية بأن كريستيانو رونالدو قد يرحل عن الدوري السعودي بعد دخوله في أزمة مع صندوق الاستثمارات وإدارة ناديه بسبب عدم دعم الفريق بالصفقات المطلوبة في يناير الماضي.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع النصر السعودي حتى يونيو 2027، ووصل البرتغالي لهدفه رقم 964 ويواصل سعيه للوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته حيث يحتاج لإحراز 36 هدفًا إضافية.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 500 منذ بلوغه سن الثلاثين من عمره أمس، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ كرة القدم أن وصل لهذا العدد منذ بلوغه هذا العمر.