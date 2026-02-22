قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أجهزة بأسعار معقولة.. أبل تشوق لفاعلية جديدة إليك أهم تفاصيلها

اقترب موعد فعالية " تجربة آبل الخاصة " التي تنظمها آبل في 4 مارس ، وقد يكون تحديث جديد لنظام macOS قد كشف عن معلومات أكثر مما كانت الشركة تنوي

على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن رسمياً عن أي معلومات حتى الآن، إلا أنه وفقا للتسريبات هناك  ، وربما تشمل جهاز MacBook بأسعار معقولة أكثر وشاشات Studio Displays محدثة.

محادثة أسرع.. سامسونج تكشف رسميًا عن "بيكسبي" الجديد

مع إطلاق النسخة التجريبية الخامسة من واجهة المستخدم One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25، قدمت سامسونج بهدوء تحديثًا رئيسيًا لمساعد Bixby. يشير سجل التغييرات فقط إلى ترقية إصدار Bixby، لكنّ المستخدمين الأوائل أبلغوا عن تغييرات جوهرية أعمق.

قيمة استثنائية مقابل سعر بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فمن المتوقع أن تُطلق علامة POCO التجارية التابعة لشركة Xiaomi هاتفين ذكيين جديدين من الفئة المتوسطة عالميًا، وهما POCO X8 Pro و POCO X8 Pro Max . وقد رُصد كلا الجهازين سابقًا في شهادات الاعتماد وقوائم Geekbench. وتُظهر تسريبات جديدة تصميم الهاتفين بألوان متعددة

بميزات ثورية.. إليك أفضل هواتف ذكية في 2026

يعتبر كل من Vivo V70 و Realme 16 Pro+ 5G من أحدث الهواتف الذكية التي تتنافس في فئة الهواتف المتوسطة إلى الرائدة.

يتميز كلا الهاتفين بمواصفات قوية، بما في ذلك شاشات عرض ممتازة ومعالجات قوية وأنظمة كاميرا متطورة، مما يجعلهما منافسين مباشرين في هذا المجال.
إليك مواصفات كل منهما لمساعدتك في تحديد الهاتف الذي يلبي احتياجاتك بشكل أفضل.

حملة مكبرة
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
