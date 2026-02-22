أجهزة بأسعار معقولة.. أبل تشوق لفاعلية جديدة إليك أهم تفاصيلها

اقترب موعد فعالية " تجربة آبل الخاصة " التي تنظمها آبل في 4 مارس ، وقد يكون تحديث جديد لنظام macOS قد كشف عن معلومات أكثر مما كانت الشركة تنوي

على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن رسمياً عن أي معلومات حتى الآن، إلا أنه وفقا للتسريبات هناك ، وربما تشمل جهاز MacBook بأسعار معقولة أكثر وشاشات Studio Displays محدثة.

مواصفات جهاز MacBook Air

قد يأتي جهاز ماك بوك منخفض التكلفة و لم تُركّز Apple على فئة أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يقل سعرها عن 800 دولار منذ سنوات. لا يزال سعر MacBook Air يبدأ من حوالي 849 إلى 999 دولارًا أمريكيًا حسب المواصفات، ورغم أن هذا السعر تنافسي، إلا أنه ليس "اقتصاديًا" تمامًا.

مواصفات جهاز MacBook Air

تشير التقارير إلى أن هذا الطراز الجديد قد يُطرح بسعر يتراوح بين 599 و799 دولارًا. ولتحقيق ذلك، قد تتخلى آبل عن معالجها المعتاد من سلسلة M وتستخدم بدلاً منه معالج Apple A18 Pro، وهو نفس المعالج المتوقع استخدامه في سلسلة iPhone 16 Pro.

قد يبدو ذلك تراجعًا، لكن الاختبارات الأولية تشير إلى أن معالج A18 Pro يتفوق قليلًا على معالج M1 الأصلي في بعض المهام، مع توفير كفاءة ممتازة في استهلاك الطاقة. بالنسبة للمهام اليومية على نظام macOS كتصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات، والعمل على المستندات، وحتى المهام الإبداعية البسيطة - سيكون أكثر من كافٍ.

شركة أبل

سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة

تشير المواصفات المتداولة إلى شاشة بحجم 12.9 بوصة حوالي 13 بوصة، وهيكل من الألومنيوم، ومجموعة من خيارات الألوان الزاهية. إذا صحت هذه التسريبات، فسيمثل هذا أكبر محاولة من آبل لدخول سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة بأسعار معقولة منذ فترة طويلة.

تشير التسريبات إلى إصدارات مُحدّثة من شاشة Apple Studio Display و لا تزال التفاصيل غير واضحة، لكن التكهنات تُشير إلى أن Apple قد تُحضّر لطرازات مُحسّنة بحجم 27 بوصة ودقة 5K، ربما بإضاءة خلفية mini-LED و من شأن ذلك أن يُحسّن التباين، وأداء HDR، وربما سطوع الشاشة.