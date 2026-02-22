قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
ألعاب نارية وشماريخ.. ضبط 5 شباب متهمين بتعريض حياة مواطني المحلة للخطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أجهزة بأسعار معقولة.. أبل تشوق لفاعلية جديدة إليك أهم تفاصيلها

نظام macOS
نظام macOS
لمياء الياسين

اقترب موعد فعالية " تجربة آبل الخاصة " التي تنظمها آبل في 4 مارس ، وقد يكون تحديث جديد لنظام macOS قد كشف عن معلومات أكثر مما كانت الشركة تنوي

على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن رسمياً عن أي معلومات حتى الآن، إلا أنه وفقا للتسريبات هناك  ، وربما تشمل جهاز MacBook بأسعار معقولة أكثر وشاشات Studio Displays محدثة.

مواصفات جهاز MacBook Air

قد يأتي جهاز ماك بوك منخفض التكلفة و لم تُركّز Apple على فئة أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يقل سعرها عن 800 دولار منذ سنوات. لا يزال سعر MacBook Air يبدأ من حوالي 849 إلى 999 دولارًا أمريكيًا حسب المواصفات، ورغم أن هذا السعر تنافسي، إلا أنه ليس "اقتصاديًا" تمامًا.

مواصفات جهاز MacBook Air

تشير التقارير إلى أن هذا الطراز الجديد قد يُطرح بسعر يتراوح بين 599 و799 دولارًا. ولتحقيق ذلك، قد تتخلى آبل عن معالجها المعتاد من سلسلة M وتستخدم بدلاً منه معالج Apple A18 Pro، وهو نفس المعالج المتوقع استخدامه في سلسلة iPhone 16 Pro.
قد يبدو ذلك تراجعًا، لكن الاختبارات الأولية تشير إلى أن معالج A18 Pro يتفوق قليلًا على معالج M1 الأصلي في بعض المهام، مع توفير كفاءة ممتازة في استهلاك الطاقة. بالنسبة للمهام اليومية على نظام macOS كتصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات، والعمل على المستندات، وحتى المهام الإبداعية البسيطة - سيكون أكثر من كافٍ.

شركة أبل

سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة

تشير المواصفات المتداولة إلى شاشة بحجم 12.9 بوصة حوالي 13 بوصة، وهيكل من الألومنيوم، ومجموعة من خيارات الألوان الزاهية. إذا صحت هذه التسريبات، فسيمثل هذا أكبر محاولة من آبل لدخول سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة بأسعار معقولة منذ فترة طويلة.

تشير التسريبات إلى إصدارات مُحدّثة من شاشة Apple Studio Display و لا تزال التفاصيل غير واضحة، لكن التكهنات تُشير إلى أن Apple قد تُحضّر لطرازات مُحسّنة بحجم 27 بوصة ودقة 5K، ربما بإضاءة خلفية mini-LED و من شأن ذلك أن يُحسّن التباين، وأداء HDR، وربما سطوع الشاشة.

نظام macOS 263 جهاز MacBook جهاز MacBook اقتصادي سعر تنافسي سلسلة iPhone 16 Pro معالج A18 Pro أجهزة الكمبيوتر المحمولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد