شريف منير يوجه رسالة شكر لـ صناع مسلسل رأس الأفعى

وجه النجم شريف منير رسالة شكر للمشاركين فى ابتكار وصناعة شخصية محمود عزت، الذي يجسدها ضمن أحداث مسلسل رأس الأفعي هذا الموسم الرمضاني

مسلسل رأس الأفعى

وكتب شريف منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رمضان كريم، الحقيقة أنا بعمل الفيديو دا علشان أنزل التحضيرات الخاصة بالميكاب بتاع رأس الأفعى".

وأضاف شريف منير في الفيديو، “بشيد بالجنود المجهولين فى هذا العمل، فخراني وإسلام ومصطفي، وكل المساعدين اللى معاهم، بشكرهم على تعبهم والفكر اللى اشتغلوا عليه والفكرة نفسها، والمحاولات اللى سعينا فيها اننا نطلع الشخصية في احسن شكل”.

وأضاف "بشكرهم، واذا ربنا كتب لنا نجحا في هذا العمل، فهو لله، ولتعب الناس اللى اشتغلت على الشخصية، وبوجه الشكر لتامر مرسي، اللى بعتلي وقالى أنا باعت لك دور قوي، أنا بشكره وبشكر كل الناس اللى اشتغلوا في المسلسل، وبوجه الشكر للمساعد بتاعي ولمصفف الشعر".

وشهد مسلسل راس الافعى الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث ظهور الإرهابي محمود عزت يسجل كلمة قال فيها "وعلموا ان معركتنا مع الانقلاب هى جزء من الصراع بين المشروع الإسلامي وأعدائه انها معركة الصبر والجلد والوعي والتوعية والحفاظ على البقاء.

وبينما استطاع مراد “أمير كرارة وحسن ”أحمد غزي" احباط محاولة من قبل عناصر الجماعة الإرهابية لتصنيع متفجرات من خلال دخول المواد الخاصة بتكوين العبوات الناسفة.

وقام الإرهابي محمود عزت بتسليم ملف الى منتصر “إسلام جمال” يتضمن خطة لمدة 6 شهور تهدف الى تخريب فى البلاد وطالبه بتسليمها الى محمد كمال لعرضها على مجلس الجماعة لتنفيذها.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.