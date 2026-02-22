قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

شريف منير يوجه رسالة شكر لـ صناع مسلسل رأس الأفعى

باسنتي ناجي

وجه النجم شريف منير رسالة شكر للمشاركين فى ابتكار وصناعة شخصية محمود عزت، الذي يجسدها ضمن أحداث مسلسل رأس الأفعي هذا الموسم الرمضاني

مسلسل رأس الأفعى 

وكتب شريف منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رمضان كريم، الحقيقة أنا بعمل الفيديو دا علشان أنزل التحضيرات الخاصة بالميكاب بتاع رأس الأفعى". 

وأضاف شريف منير في الفيديو، “بشيد بالجنود المجهولين فى هذا العمل، فخراني وإسلام ومصطفي، وكل المساعدين اللى معاهم، بشكرهم على تعبهم والفكر اللى اشتغلوا عليه والفكرة نفسها، والمحاولات اللى سعينا فيها اننا نطلع الشخصية في احسن شكل”.

وأضاف "بشكرهم، واذا ربنا كتب لنا نجحا في هذا العمل، فهو لله، ولتعب الناس اللى اشتغلت على الشخصية، وبوجه الشكر لتامر مرسي، اللى بعتلي وقالى أنا باعت لك دور قوي، أنا بشكره وبشكر كل الناس اللى اشتغلوا في المسلسل، وبوجه الشكر للمساعد بتاعي ولمصفف الشعر".

وشهد مسلسل راس الافعى الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث ظهور الإرهابي محمود عزت يسجل كلمة قال فيها "وعلموا ان معركتنا مع الانقلاب هى جزء من الصراع بين المشروع الإسلامي وأعدائه انها معركة الصبر والجلد والوعي والتوعية والحفاظ على البقاء. 

وبينما استطاع مراد “أمير كرارة وحسن ”أحمد غزي" احباط محاولة من قبل عناصر الجماعة الإرهابية لتصنيع متفجرات من خلال دخول المواد الخاصة بتكوين العبوات الناسفة. 

وقام الإرهابي محمود عزت بتسليم ملف الى منتصر “إسلام جمال” يتضمن خطة لمدة 6 شهور تهدف الى تخريب فى البلاد وطالبه بتسليمها الى محمد كمال لعرضها على مجلس الجماعة لتنفيذها. 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

شريف منير راس الافعي نجوم الفن

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

