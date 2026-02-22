إصابة نجم يوفنتوس تهدد مشاركته أمام جالطة سراي في إياب دوري الأبطال

تعرض كينان يلدز نجم يوفنتوس لإصابة أمس السبت، ما يثير القلق حول إمكانية مشاركته في مباراة الإياب أمام جالطة سراي، المقررة الأربعاء المقبل، ضمن الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن كينان يلدز غادر المباراة في الدقائق الأخيرة متأثرًا بإصابة في ربلة ساقه اليسرى إثر تلقيه ضربة قوية.

وأوضحت أنه تم وضع كمادات ثلج على مكان الإصابة لتخفيف الألم، إلا أن الحالة لا تزال مقلقة، فيما يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى جاهزيته للقاء الحاسم.

ويأتي ذلك بعد خسارة يوفنتوس الثقيلة في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 أمام جالطة سراي، ما يزيد الضغط على الفريق الإيطالي للحاق بنتيجة التعويض في مباراة الإياب وتحقيق العودة المطلوبة.